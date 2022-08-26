Galatasaray 'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao sakatlandı. Sevilla kulübü yaptığı açıklamada 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin bir süre sahalardan ayrı kalacağını belirtti.

3 hafta forma giyemeyecek!

Sevilla kulübü resmi sitesinden yaptığı duyuruda geçen çarşamba günü antrenmanı yarıda bırakan Marcao'nun 3 hafta forma giyemeyeceğini duyurdu.

Brezilyalı savunmacının sol bacak hamstring kasında yırtık olduğu ifade edildi.

Marcao sezon başında bonuslarla 15 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibine transfer olmuştu. Brezilyalı savunmacı henüz yeni takımında resmi olarak karşılaşmaya çıkamamıştı.









Sezona kötü başlangıç yapan ve Galatasaraylı Nelsson'la da ilgilenen Sevilla ilk iki haftada 1 puan alabilmişti.

Marcao, sakatlığıyla alakalı açıklama yaptı!

"Buradaki başlangıç planladığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için göstereceğim özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!"