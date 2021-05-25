Darmstadt 98 formasıyla Bundesliga 2'ye damga vuran ve 27 golle krallık koltuğuna oturan Serdar Dursun, transferin de gözdesi oldu. Alman ekibiyle sözleşmesi sona eren ve ismi başta Fenerbahçe ve Beşiktaş olmak üzere birçok Süper Lig ekibiyle anılan Serdar'ın yeni takımı belli oldu. Ünlü Alman spor gazetesi Bild, 29 yaşındaki forvetin Union Berlin ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 formasıyla 27 gole imza atan Serdar Dursun, sezonu gol kralı olarak tamamladı.

2 yıllık sözleşme imzalayacak

Süper Lig'den Beşiktaş, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor , Kayserispor ve Yeni Malatyaspor, Almanya'dan ise Hamburg ve Schalke 04'ün ilgilendiği belirtilen Serdar'ın eski Fenerbahçeli Max Kruse'nin de formasını giydiği Union Berlin ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.







