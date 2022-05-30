Başkan Burak Elmas döneminde sportif direktör olarak göreve getirilen Pasquale Sensibile'nin geleceği merak konusuydu. Bu anlamda yeni gelecek başkanın da İtalyan futbol adamı ile çalışıp, çalışmayacağı belirsizdi. Fakat son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sensibile'nin, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki futbol adamının, şimdiden gelecek sezon için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.