Son dakika haberi! Sensibile Galatasaray'da kalmak istiyor
Galatasaray'da yönetimin değişecek olması sarı kırmızılı takımda sportif direktör olarak görev yapan Pasquale Sensibile'nin de görevinin sona ereceği anlamına geliyor. Ancak Sensibile'nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği öğrenildi.
Başkan Burak Elmas döneminde sportif direktör olarak göreve getirilen Pasquale Sensibile'nin geleceği merak konusuydu. Bu anlamda yeni gelecek başkanın da İtalyan futbol adamı ile çalışıp, çalışmayacağı belirsizdi. Fakat son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sensibile'nin, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi. 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki futbol adamının, şimdiden gelecek sezon için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.