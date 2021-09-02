A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu dördüncü maçında sahasında Karadağ ile 90+7. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk yarı farklı bitirmeleri gerektiğinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu'

''Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü. İlk yarıyı farklı bitirmeliydik. Orada ilk golü yedik. Rakibi ortak ettik. İkinci yarı 15 dakika oyun kontrolü bizde ama sonra düşüşler başladı. Pozisyonları yokken duran toptan gol attılar. Pozisyonlar bizimdi, bizim gol atmamız gerekiyordu. Üzüntü verici."





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'Bunları birine yüklemeyi doğru bulmam'

''Bizim barajlarımız bellidir. Yediğimiz ilk golde o oldu bu oldu, bunlar hep konuşulabilir ama bunları birine yüklemeyi doğru bulmam. Hep birlikte kaybettik. Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirmek bizim için kötüydü.''









'Seyirci kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar'

Karşılaşmanın son anlarında taraftarların istifa tezahüratlarında bulunması ile ilgili verilen soruya yanıt veren tecrübeli futbol adamı, ''İstifayla ilgili seyirci kazanırsan alkışlar, kaybedersen olumsuz bakar. Biz elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi ve karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz.'' ifadelerini kullandı.