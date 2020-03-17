Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınında güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de corona virusünden ilk ölümün bugün gerçekleştiğini açıkladı ve "Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaydımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

51 yeni corona virüsü vakası daha tespit edildiğini açıklayan Koca, ''Toplam hasta sayımız 98 olmuştur." dedi.