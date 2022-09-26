Türkiye serüvenine Kasımpaşa'da başlayan ardından Beşiktaş 'ın yolunu tutan, buradaki sözleşmesi bitince Galatasaray 'la imzalayan Ryan Babel'in son durağı Eyüpspor olmuştu. Yaklaşık 6,5 senedir ülkemizde forma giyen Hollandalı futbolcu, Vole'ye açıklamalarda bulundu. Galatasaray döneminde, Beşiktaş'ta forma giydiği zamanlara, en iyi derbilerden hakemlere ve sarı kırmızılı takımın transfer politikasına kadar birçok konuda konuşan 35 yaşındaki futbolcu çarpıcı sözler sarf etti.

İŞTE RYAN BABEL'İN AÇIKLAMALARI:

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş'ta oynadığım için kendimi şanslı hissediyorum. İki kulüpte de güzel anılarım oldu.

Galatasaray - Fenerbahçe maçları daha adil olmuştur ancak Beşiktaş - Fenerbahçe maçları daha olaylı oldu. Daha nefret doluydu. Daha çok kart çıktı. Taraftarların müdahil olduğu olaylar oldu. Maçlar durdu. Benim dönemimdeki en ateşli derbiler Beşiktaş-Fenerbahçe derbileriydi.

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Bence Türkiye'deki hakemler, maçları oldukça etkiliyorlar. Bazen o kadar etkiliyorlar ki bir takıma maçı kazandırıp kaybettirebiliyorlar bile. Geçmişte öyle maçlarım oldu ki 'Bu maçı kazanmamız imkansız' diye düşündüm hakem nedeniyle. Sanki hakemin gizli bir gündemi, ajandası varmış gibi hissettim. Tabii ki bunlar çok ağır suçlamalar ama ben birçok futbolcu meslektaşımın bu fikri paylaştığını biliyorum. İngiltere ve Türkiye'deki hakemler arasında çok ciddi fark var.

"TORRENT KÖTÜ ZAMANA DENK GELDİ"

Domenec Torrent, Türkiye'de çalıştığım en iyi hocaydı. Bunu yapısallık açısından söylüyorum. Kurallarının net olması açısından söylüyorum. Sahada ne istediğini çok net bir şekilde açıklıyordu. Çok net bir insandı. Size gelip, "Senden sahada bunu yapmanı istiyorum. Eğer yapmazsan oynamazsın" gibi yaklaşımı vardı. Torrent, şu anki Galatasaray'da olsaydı belki çok daha iyi iş çıkarabilirdi. Geçen seneki takımla ilgili en büyük problem, yeterince iyi oyuncuların olmamasıydı. Galatasaray gibi bir takım için kabul edilemez bir durum. Geçen sene belki Guardiola bile olsa berbat bir iş çıkaracaktı.

Bugün bambaşka bir Galatasaray kadrosu var ve bu da geçen seneki kadronun ne kadar yetersiz olduğunu gösteriyor. Takımı bu şekilde yenilemez çok doğru bir karar. Ama Domenec Torrent'i geçen seneki takımla yargılamak, adaletli bir tavır değil. Oyuncuların birçoğu da benimle aynı görüşleri paylaşacaktır. Belki de sormamız gereken soru şu; Acaba oyuncular mı iyi değildi, yoksa hoca mı iyi değildi?

"GEÇEN SEZON KABUL EDİLEMEZDİ"

Fatih Terim ayrıldığı zaman herkes çok üzülmüştü. Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu. Fatih Terim'in başarısından pek bahsetmek istemiyorum. Kimse kulübün kendisinden büyük değil. Baktığınız zaman 3 senedir şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı. Yöneticiler de kendilerinin bir şey yapmasının gerektiğini düşünmüşler. Bunu düşündüğünüz zaman zor kararlar almanız gerekebilir. Bunu sezon ortasında uygulayınca da pek hoş olmayan durumlar ortaya çıkabilir. Geçen sezon Galatasaray için iyi olmayan ve kabul edilemez bir durumdu.





"GALATASARAY'IN VİZYONUNUN OLMADIĞINI GÖSTERİR"

Geçen sene Galatasaray'da yaşlı isimleri gönderip, gençlere odaklanmalıyız düşüncesi vardı. Şu anda Galatasaray'a benimle aynı yaşta ve benden daha maliyetli Mertens geldi. Bu, kulübün net bir vizyonu olmadığını gösterir. Günübirlik kararlar alındığını gösteriyor. Bu şekilde yönetilen bir yer, uzun süreli başarı elde etmekte zorlanabilir. Örneğin bu yıl başarı gelebilir ama gelecek sezon ne olacak, gelecek sezon tekrar başarı çok büyük bir soru işareti. Galatasaray'da 5 yıldır bambaşka kadrolar görüyoruz. 15-16 yeni transferin olduğunu görüyoruz. Bir takım bu şekilde başarı elde edemez.

"NURİ ŞAHİN BENİ İSTEDİ"

Bu sene Antalyaspor'un nasıl bir iş çıkaracağını merak ediyorum Süper Lig'de. Nuri'nin nasıl bir iş çıkaracağını merak ediyorum. Aslında yazın beni aradı ancak olmadı. Olacağı yokmuş diyelim. Hayatta bazı şeyler olmuyor. Onun taktiklerini çok beğeniyorum ve yakından takip ediyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Trabzonspor'da oynadığım arkadaşlarım var.

Türkiye'deki en iyi hoca Şenol Güneş. Türkiye'de oynadığım en iyi oyuncu Beşiktaş döneminde Cenk Tosun beni etkilemişti. En iyi kaleci Muslera. Açıkçası Türkiye'de çok sinir bozucu oyuncu var. Sanırım Başakşehir'de Caiçara. Beşiktaş'ın stadındaki maçları izlemeyi daha çok isterim.



