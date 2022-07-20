Beşiktaş 'ta kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Rıdvan Yılmaz'a bir talip daha çıktı. Genç yıldız adayı için Eintracht Frankfurt ve Torino’dan sonra şimdi de Avrupa devi devreye girdi.

ALMANYA'YA GİDİŞ GERÇEKLEŞMEDİ

Rıdvan Yılmaz'ın ismi uzun süre Eintracht Frankfurt ile anılmış hatta transfer son aşamaya kadar gelmişti. Ancak genç futbolcunun transferi son anda gerçekleşmemişti. Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı ekip ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Rıdvan yılmaz geçtiğimiz sezon, 33 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

RANGERS'TAN RIDVAN ATAĞI! TEKLİF: 4.6 MİLYON EURO

Daily Mail'in haberine göre Glasgow Rangers, Liverpool'dan Ben Davies'e imza attırdıktan sonra Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile 4 milyon sterlinlik (yaklaşık 4.6 milyon euro) bir anlaşma yapmak istiyor.

Glasgow Rangers'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, takımın yedinci transferini milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'la tamamlamak istiyor.