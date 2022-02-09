Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal ile yeniden çıkış yapma planları kuran Fenerbahçe, ligde beklenen sonuçların alınamamasını üzerine bir de Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi. Kayserispor'a karşı Fenerbahçe altyapısından yetişen Ramazan Civelek'in son saniye golüyle elenen Fenerbahçe, büyük bir yıkım yaşadı. Fenerbahçe'nin altyapısında yetişen Ramazan Civelek hakkında flaş detaylar çıktı…

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMIŞ

Ramazan Civelek, Karagümrük'te forma giydiği sırada Fenerbahçe'den teklif aldığını da itiraf etmişti. O dönem verdiği bir röportajda aldığı teklifi anlatan Ramazan Civelek, şöyle konuşmuştu:

"Teklif aldım diyebilirim. Ama bu benim kulübümle alakalı. Başkanımız karar verecek buna. Ben Karagümrük'ün oyuncusuyum. Buranın lisanslı futbolcusuyum. Buradan ayrılırken de para kazandırıp ayrılmak istiyorum."

FATİH TERİM DE İSTEMİŞTİ…

Sezon başında Fatih Terim yönetiminde yeni bir yapılanmaya giren Galatasaray 'da, deneyimli teknik adamın Ramazan Civelek'in transferine onay verdiği iddiaları yer almıştı.

Galatasaray'ın ABD'li oyuncusu DeAndre Yedlin'in beklentileri karşılamayan performansı nedeniyle yerine Ramazan Civelek'in transferi gündeme gelmişti.

O dönem basında yer alan haberlere göre Terim, Yedlin'in gönderilerek Ramazan Civelek'in transfer edilmesini istedi. Ancak Fatih Terim'in de görevine son verilmesi nedeniyle bu transfer gerçekleşmedi. (Sabah)