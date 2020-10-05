Beşiktaş transfer döneminin son günlerinde atağa kalktı. Cuma günü sağ bek Valentin Rosier'i Sporting Lizbon'dan kiralayan Siyah-Beyazlılar kanat eksiğini de kapattı. Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Diaby'nin ayrıldığı, N'Koudu'nun da sakatlığını ileri sürerek idmanlara katılmadığı için eksiklik hissettiği kanat oyuncusu takviyesini İngiltere'den yaptı. Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı 1 kadrosuna kattığını duyurdu.

Dün gece İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu, 1 sezonluğuna kiralanadı. 2018'de Monaco'dan 14 milyon Euro'ya Leicester'a giden 28 yaşındaki sağ kanat, geçen yıl İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralanmıştı. Serie A'da 8'i sonradan girdiği 19 maç oynayan Ghezzal, 1 gol attı, asist yapamadı.







