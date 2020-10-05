Son dakika haberi: Rachid Ghezzal resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş son dakika transfer haberi. Beşiktaş transferde bombayı patlattı. Kartal, Leicester City'den kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı renklerine bağladığını duyurdu. Dün gece İstanbul'a gelen 28 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrolü sonrası 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş transfer döneminin son günlerinde atağa kalktı. Cuma günü sağ bek Valentin Rosier'i Sporting Lizbon'dan kiralayan Siyah-Beyazlılar kanat eksiğini de kapattı. Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Diaby'nin ayrıldığı, N'Koudu'nun da sakatlığını ileri sürerek idmanlara katılmadığı için eksiklik hissettiği kanat oyuncusu takviyesini İngiltere'den yaptı. Beşiktaş, Leicester City'den Rachid Ghezzal'ı 1 kadrosuna kattığını duyurdu.
Dün gece İstanbul'a gelen ve sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu, 1 sezonluğuna kiralanadı. 2018'de Monaco'dan 14 milyon Euro'ya Leicester'a giden 28 yaşındaki sağ kanat, geçen yıl İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralanmıştı. Serie A'da 8'i sonradan girdiği 19 maç oynayan Ghezzal, 1 gol attı, asist yapamadı.