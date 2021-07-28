UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV, temsilcimiz Galatasaray 'ı saf dışı bıraktı. İlk maçı evinde 5-1 kazanan, rövanşı ise 2-1 önde tamamlayan Hollanda ekibi, tur biletini kaptı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. turundan devam edecek. Sarı Kırmızılılar, 3. Ön Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

"Küçük kulüp? Büyük sonuç."

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından Hollanda ekibinden flaş bir hamle geldi. Hollanda ekibi, rövanş maçının ardından resmi Twitter hesabından "Küçük kulüp? Büyük sonuç." paylaşımı yaptı.

Bu paylaşım kısa süre içerisinde Hollandalı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Galatasaraylı taraftarlar, PSV Kulübü'ne tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi.

Roger Schmidt: Detaylı bir yorum yapamıyorum

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konu ile ilgili sorulan soruya cevap veren PSV Teknik Direktörü Roger Schmidt, "Şehrimiz, İstanbul'la kıyaslandığında çok daha küçük bir şehir, o yüzden bizim için gurur verici. Ancak paylaşım hakkında detaylı bir yorum yapamıyorum." ifadelerini kullandı.







