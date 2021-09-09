A Milli Futbol Takımı, 18 Mart 2019'da göreve getirdiği Şenol Güneş ile harika bir başlangıç yapmıştı. EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan, Dünya Kupası Elemeleri'ne namağlup başlayan Ay-Yıldızlılar, sonrasında ise her geçen gün çöküşe geçti. Önce büyük beklentilerle gittiğimiz EURO 2020'de 0 çektik. Sonra da lider götürdüğümüz Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildik. Önceki gün Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi de bardağı taşıran son damla oldu.

Görüşme yapıldı

Tecrübeli teknik adam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Riva'daki Milli Takım tesislerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 11:00'de başlayan toplantı 14:00 sularında sona erdi ve tecrübeli teknik adam Riva'dan ayrıldı.

Kararın açıklanması bekleniyor

Yapılacak toplantıda iki kararın çıkma ihtimali bulunuyor. Buna göre ilk seçenekte; Nihat Özdemir, Güneş'in istifasını açıklayacak. İkinci bir ihtimal ise Güneş'in istifasını sunması. Görüşmenin ardından verilen kararın açıklanması bekleniyor.

Ay-Yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 Mart ayında başlayan Şenol Güneş’in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecekti. Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.