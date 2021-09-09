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Son dakika haberi! Nihat Özdemir'le görüşen Şenol Güneş Riva'dan ayrıldı!

Türkiye'nin hocası Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda maçında alınan 6-1'lik hezimetin ardından dibe vurdu. Artık tecrübeli çalıştırıcı ile yolların ayrılması an meselesi. Güneş ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, Riva'da uzun bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam tesislerden ayrıldı.

09 Eylül 2021, Perşembe 09:47 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi! Nihat Özdemir'le görüşen Şenol Güneş Riva'dan ayrıldı!

A Milli Futbol Takımı, 18 Mart 2019'da göreve getirdiği Şenol Güneş ile harika bir başlangıç yapmıştı. EURO 2020'ye gitmeye hak kazanan, Dünya Kupası Elemeleri'ne namağlup başlayan Ay-Yıldızlılar, sonrasında ise her geçen gün çöküşe geçti. Önce büyük beklentilerle gittiğimiz EURO 2020'de 0 çektik. Sonra da lider götürdüğümüz Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildik. Önceki gün Hollanda karşısında alınan 6-1'lik yenilgi de bardağı taşıran son damla oldu.

Görüşme yapıldı

Tecrübeli teknik adam Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Riva'daki Milli Takım tesislerinde bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 11:00'de başlayan toplantı 14:00 sularında sona erdi ve tecrübeli teknik adam Riva'dan ayrıldı.

Kararın açıklanması bekleniyor

Yapılacak toplantıda iki kararın çıkma ihtimali bulunuyor. Buna göre ilk seçenekte; Nihat Özdemir, Güneş'in istifasını açıklayacak. İkinci bir ihtimal ise Güneş'in istifasını sunması. Görüşmenin ardından verilen kararın açıklanması bekleniyor.

Ay-Yıldızlı ekipteki 2. dönemine 2019 Mart ayında başlayan Şenol Güneş’in sözleşmesi 2022 Haziran ayında sona erecekti. Güneş, 2000-2004 yılları arasında da A Milli Takım teknik direktörlüğü yaptı.

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