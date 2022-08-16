Son dakika haberi! Naci Ünüvar Trabzonspor için geldi

Trabzonspor 'un yeni transferi Naci Ünüvar şehre geldi. Genç yıldız adayı 1 yıllığına Hollanda kulübünden kiralandı.

Naci Ünüvar 2019-2020 yılında ilk kez Ajax A takım forması giymeye başladı. O sezon tek maça çıkabilen genç yetenek geçen sezon ise 2 karşılaşmada süre aldı. Naci Ünüvar bu sezon henüz Ajax'ta süre alamadı.

19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Trabzonspor'la 1 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak. Naci Ünüvar 1.68 boyunda ve sol kanat dışında 10 numara ile sağ kanatta da forma giyebiliyor.

Ajax'un büyük gelecek beklediği Türk oyuncu Hollanda U19 takımına kadar toplamda 33 kez alt yaş gruplarında Hollanda Milli Takım forması giydi ve 9 gol kaydetti.

Ajax kısa süre önce Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro karşılığında Ajax'a satmıştı.

"İnşallah şampiyon oluruz"

Naci Ünüvar yaptığı ilk açıklamada "Trabzonspor çok büyük bir kulüp inşallah bu sezon da şampiyon oluruz" ifadelerini kullandı.



