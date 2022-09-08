Galatasaray transferde bombaları patlatmaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın, Norwich City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Milot Rashica sabaha karşı İstanbul'a geldi.

"Galatasaray'da olmak çok güzel"

İlk açıklamasını GSTV'ye yapan Rashica: "İstanbul'a geldiğim için çok mutluyum. Daha önce de İstanbul'a gelmiştim. Galatasaray'da olmak çok güzel"

Resmi açıklama yapılmıştı!

Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır.









Bedelsiz kiralandı!

Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı bir yıllığına bedelsiz olarak kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'nin Kosovalı hücum oyuncusu Milot Rashica'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun kulübüne kiralama bedeli ödemeyecek.

Norwich City'nin bonservis bedelini 12 milyon Euro olarak belirlediği oyuncunun yarın sabah saatlerinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.