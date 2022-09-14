Spor Toto Süper Lig 'de 6. hafta maçları sona ererken hakem hataları da konuşulmaya devam ediyor. Tüm bunlar yaşanırken Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik'ten sürpriz bir hamle geldi.

MHK Bakşkanı Sabri Çelik 12 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'de görev yapan tüm teknik direktörlere mektup göndererek hakemlere oyun içerisinde destek olmalarını istedi.

O mektuba sadece Fanatik ulaştı...

MHK BAŞKANI SABRİ ÇELİK'İN KALEME ALDIĞI O MEKTUP

Futbol Oyun Kuralları kitabı giriş bölümünde aşağıdaki ifadeler yer almaktadır.

Futbol kuralları çoğu takım sporları ile karşılaştırıldığında göreceli olarak basittir, ancak pek çok durum "subjektif" ve hakemler de insan olduğundan, bazı kararlar kaçınılmaz olarak fikir çatışmasına ve tartışmaya neden olacaktır. Bazı insanlar için bu çatışmalar oyunun zevkinin ve çekiciliğinin parçasıdır ancak kararlar doğru ya da yanlış da olsa, oyunun "ruhu" hakemlerin kararlarına her zaman saygı duyulmasını gerektirir. Tüm yetkililerin, özellikle teknik direktörler ve takım kaptanlarının, hakemlere ve verdikleri kararlara karşı saygı duyulması konusunda oyuna açık sorumlulukları vardır.

Türk futbolunun gelişi adına futbolun tüm paydaşlarına görev düşmektedir. Siz değerli teknik direktörlerin de bu gelişime katkı sağlamak için daha sakin ve sorumlu davranışlar sergilemeniz çok önemlidir. Bu katkınız sayesinde daha barışçıl bir ortamda fair-play'e uygun bir futbol atmosferi sağlanacaktır. Böyle bir atmosferin sadece bir maç için değil, bütün sezon boyunca olması futbol değerimizi yükseltecektir.

Yakup Çınar - Fanatik Özel