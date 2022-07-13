2020-21 sezonunun devre arasında büyük umutlarla transfer edildi. Fenerbahçe ’ye imzası sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ses getirdi. Ali Koç’un, “Onlar elin oğlu, Mesut Özil evin oğlu” sözleriyle tanıttığı dünyaca ünlü yıldızın Sarı-Lacivertli macerası umulandan çok farklı geçti. Bir türlü bekleneni veremeyen Mesut, 20 Mart’taki Konya maçı sonrası kadro dışı kalmıştı. İsmail Kartal ayrıldı, Jorge Jesus göreve geldi ancak Portekizli hoca da 33 yaşındaki oyuncuyu affetmedi. Fenerbahçe Yönetimi, “Sözleşmem bitene kadar Fenerbahçe’den ayrılmam” diyen Mesut Özil’in kontratını feshetmek için harekete geçti. ABD’de bulunan menacer Dr.Erkut Söğüt ile Mesut’un İsviçre’de olan avukatı, görüşmeler için İstanbul’a davet edildi.

İstanbul’da çok mutlu

Taraflar bu hafta masaya oturarak çözüm arayışında olacak. Mesut Özil’in Fenerbahçe’de senelik 4 milyon Euro kazandığı ve ayrılmak için 2 yıllık maaşını talep ettiği öne sürüldü. Bu arada Başakşehir, süreci yakından takibe aldı. Teknik patron Emre Belözoğlu’nun Mesut’u takımda görmeyi çok istediği kaydedildi. Dünyaca ünlü yıldız, ailesiyle İstanbul’da yaşamaya devam etmek istiyor. Bu nedenle Başakşehir’in teklifine sıcak bakabilir.