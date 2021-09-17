UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları tamamlandı. İki önemli sürpriz futbolseverleri şaşırttı. Lionel Messi’nin ilk kez ilk 11’de çıktığı PSG, Belçika’da Club Brugge’le 1-1 berabere kaldı. 12 yıl sonra Manchester United ile bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo da Young Boys’a İsviçre’de 2-1 mağlup oldu.

Deplasmanda öne geçmelerine karşın PSG ve Manchester United’ın kazanamaması haftanın sürprizleri oldu. Messi-Mbappe-Neymar üçlüsüyle Club Brugge karşısına çıkan PSG buna karşın hem skor hem de istatistiklerde rakibini geçemedi. Belçika temsilcisi güçlü rakibi önünde mücadeleyi şutlarda 16’ya 9, kornerlerde 6’ya 2 ve ortalarda 19’a 7 önde bitirdi.

Ronaldo’nun golüyle Young Boys karşısında öne geçen ancak 2-1 yenilen Manchester United ise skor ve istatistik olarak yıkıldı. İsviçre ekibi, Kırmızı Şeytanlar önünde şutlarda 19’a 2, kornerlerde 8’e 1 ve ortalarda 32’ye 4 gibi bariz bir üstünlük sağladı.

Ronaldo, Young Boys-Manchester United maçında 72 dakika sahada kaldı, 1 şut ve 1 golle maçı tamamladı. PSG’nin Club Brugge maçında ise Messi 90 dakika oynadı, sadece 1 şut attı.

İlk haftanın rakamları

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında birinci hafta maçları tamamladı. 8 grupta oynanan karşılaşmalar sonrası ortaya çıkan istatistikler dikkat çekti. OPTA tarafından hazırlanan istatistikler şöyle:

- Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftada 44 gol atıldı, sadece 3 maçta gol sesi çıkmadı.

- Bayern Münih’e evinde 3-0 yenilen Barcelona, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha yenilgisi aldı: Juventus, PSG ve Bayern Münih.

- Young Boys’a golünü atan Cristiano Ronaldo, bu kupada 36 farklı takımın filelerini havalandırdı ve Lionel Messi’ye ait olan rekora ortak oldu.

- Şampiyonlar Ligi tarihinde Barcelona’ya en fazla gol atan oyuncu Thomas Müller oldu, 6 maçta 7 gol buldu.

- Dortmund’da Jude Bellingham, Kylian Mbappe’yi (18 yaş 85 gün) geride bırakarak Şampiyonlar Ligi tarihinde üst üste iki maçta gol atan en genç oyuncu oldu (18 yaş 78 gün).

- Ajax’ta Sebastien Haller, Sporting’e attığı 4 golle, Marco van Basten’in (Kasım 1992-Göteborg maçı) ardından Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı ilk maçta 4 gol atan ikinci oyuncu oldu.

- Leipzig’de Nkunku, Messi’den sonra Manchester City’ye hat-trick yapan ikinci futbolcu oldu.