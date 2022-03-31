Son dakika haberi! Marek Hamsik geri dönüyor...

Marek Hamsik geri dönüyor... 2 aydan fazla süredir sakatlık problemi yaşayan Slovak yıldız, Beşiktaş karşılaşmasında kadroda olmaya hazırlanıyor. Milli arada Trabzon’dan hiç ayrılmayan ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde aralıksız çalışmalarını sürdüren tecrübeli futbolcu, antrenman temposunu artırdı.

Kramponları giyip, toplu idmanlara başlayan Hamsik’in son durumu, teknik heyetin yüzünü güldürüyor. 34 yaşındaki maestro için kesin kararı teknik direktör Abdullah Avcı verecek. Hamsik’in yedek kulübesinde olup, derbide sonradan süre alabileceği öğrenildi.

Bireysel çalışmaların ardından artık kramponları giyen Hamsik’in pazar günü 21 kişilik kadroda olma ihtimali var.