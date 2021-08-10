Barcelona'dan ayrılığıyla dünya futbolunun bir numaralı gündem maddesi haline gelen Lionel Messi'nin yeni takımı resmen belli oldu. Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi hamleleriyle transfer dönemine damga vuran, kadrosunda Neymar, Mbappe, Icardi ve Di Maria gibi yıldızları barındıran PSG, dünya futbol tarihinin en özel transferlerinden birine imza attı, Arjantinli süperstarı transfer etti.









'Parc des Princes'e çıkmak için sabırsızlanıyorum'

Öğlen saatlerinde Paris'te olan ve sağlık kontrolünden geçen Messi, bugün Parc des Princes'te bir basın toplantısı düzenleyecek. İmza sonrası açıklamalarda bulunan süper solak, "Kulübün vizyonu, benim hedeflerimle mükemmel derecede örtüşüyor. Burada ne kadar yetenekli bir oyuncu grubu ve teknik kadro olduğunu biliyorum. Parc des Princes'e çıkmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Lionel Messi böylece, 4 yıl aranın ardından Neymar ile yeniden aynı takımda top koşturacak.









3 yılda net toplam 120 milyon Euro kazanacak

PSG’nin astronomik teklifini kabul eden Lionel Messi, Fransız ekibinden üç yılda küçük bir servet elde edecek. Fransa’nın ünlü spor gazetesi L’Equipe, 34 yaşındaki futbolcunun, PSG’den 3 yılda net toplam 120 milyon Euro alacağını açıkladı.

Lionel Messi, PSG'de 30 numaralı formayı giyecek.

'Messi'nin bizi seçmesinden dolayı çok mutluyum'

Messi transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, tarih yazmaya hazır olduklarını vurguladı, "Messi'nin bizi seçmesinden dolayı çok mutluyum. Onu ve ailesini, Paris'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Harika ekibimizle birlikte, takımızın dünyadaki tüm taraftarlarımız için tarih yazdığını görmek için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Barcelona’nın altyapısından yetişen 34 yaşındaki Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10’u La Liga, 4’ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona efsanesi Messi, 6 kez yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü kazandı.

Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü kazandı.







