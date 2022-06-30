Son dakika haberi! LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. LGS 2022 yılında 5 Haziran’da iki oturum şeklinde gerçekleşti. Öğrenciler iki oturum için verilen süre aralığında soruları yanıtlamaya çalıştılar. Sınav sonuçları ile ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı 30 Haziran tarihine işaret etmişti. LGS sonuçları meb.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. İşte LGS sonuçları sorgulama ekranı

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı.

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri, 5 Temmuz 2021'de başlamıştı. Ancak bu sene LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

Sınavda ilk oturum 09.30'da, ikincisi 11.30'da yapıldı. Öğrencilere toplamda 155 dakika verildi.

MEB'in puan hesaplama sistemine göre yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği sınavda 3 yanlış 1 doğruyu gördü ve adayların puanları bu kural göz önüne alınarak hesaplandı.

LGS NEDİR?

Bilindiği üzere; Liselere Geçiş Sistemi, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan liseye geçiş sınavı sistemidir.