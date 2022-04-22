Söz konusu kanun maddelerinin geneliyle ilgili mutabık olmakla beraber, uygulamada ciddi sıkıntılar yaratabilecek bazı maddelerdeki endişelerinin önemle değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kulüpler Birliği Yönetimi, "Futbol Kulüpleri zaten, TFF, UEFA, FIFA'nın doğrudan ve dolaylı denetimi altında faaliyet göstermektedir" denildi.

Yapılan yazılı açıklama şöyle

"Öncelikle bilinmesi gerekir ki;

Geçmişte kulüp yönetimlerinin zaafları yanında Türk futbolunda amir kurumların görevleri olan gerekli denetimleri yapmaması ve dolayısıyla yaptırımları uygulamaması sebebiyle içinde bulunduğu sıkıntılı ortam oluşmuştur. Bu sebeple Süper Lig kulüpleri olarak yasanın gerekliliği ve çıkması hususunda daha evvelde defalarca ifade ettiğimiz gibi hemfikiriz.

Öyle ki bu yasa çalışmaları başlamadan çok daha evvel Süper Lig kulüpleri olarak bizler kendi iç denetim kararlarımızı alıyor ayrıca finansal Fair-play çerçevesinde şeffaf yönetim anlayışıyla idare etme doğrultusunda adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz.

Belirtmek isteriz ki söz konusu kanun maddelerinin geneliyle ilgili mutabık olmakla beraber, uygulamada ciddi sıkıntılar yaratabilecek bazı maddelerdeki endişelerimizin önemle değerlendirilmesi gerektiğini sürecin başından beri olduğu gibi bugün de ısrarla dile getiriyoruz.

Şöyle ki;

Futbol kulüpleri zaten, TFF, UEFA, FIFA'nın doğrudan ve dolaylı denetimi altında faaliyet göstermektedir. SPK mevzuatına tabi kulüplerde ise ayrıca SPK denetimi vardır. Denetim ve Beyanname Usulü başlıklı 13. Madde, futbolu yöneten uluslararası kurumların şartı da olan özerkliğe tehdit oluşturmayacak şekilde kaleme alınmalıdır.

Kulüpler Birliği olarak bütçe ve harcama ilkeleri ile ilgili olarak çok açık ve keskin bir düzenleme yapılması gerekliliğini anlıyor ve destekliyoruz. Ancak taslaktaki 20. Madde, kulüplerin hali hazırdaki borç ve faiz yükü göz önüne alındığında, soruna çare olmaktan ziyade finansal sorunların çözümünü çıkmaza sokacak niteliktedir. Mevcut madde borçlanmaya değil, finansman sağlamak amacıyla kullanılan temlik gibi araçlara odaklanmış, ayrıca "borçlanma" gibi hukuki ve mali anlamları değişken ifadeler, net şekilde tanımlanmamıştır.

Üstelik kulüplerin bütçeledikleri gelirlerinin elde olmayan sebeplerle (Pandemi, savaş, ekonomik krizler, yayın gelirindeki indirimler v.b.) finansal sapmalara sebep olabileceği göz ardı edilmiştir.

Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü başlıklı 47. Maddede, asıl amaç "doğru yönetim ve kulüplerin mali istikrarı" ise diğer bazı yasalarda olduğu şekilde zararın tazminine bağlı ceza indirimleri getirilmeli, özetle zararın tazmini özendirilmelidir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce imzalanan finansal yapılandırma sözleşmelerine konu ana para borcu kanundan istisna tutulduğu gibi, aynı sözleşmelere konu faiz, kur farkları ve eski yapılmış sözleşmelerin denk bütçe hesaplarında da istisna tutulmalıdır.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları ile ilgili olarak 27.07.2021 tarihli Genel Kurul'da, tüm paydaşların oy birliği ile aldığı ve bu kurulların yine Genel Kurul tarafından seçilmesini düzenleyen statü değişikliğinin korunması, UEFA ve FIFA normları doğrultusunda elzemdir.

Hissedarlık Yapısı başlıklı 15. Madde ile maalesef spora kaynak sağlanması bakımından çok faydalı olabilecek yatırımcı girişini cazip hale getirilmek yerine engellenmektedir.

Çıkacak yasanın bu haliyle uluslararası statülere aykırılık teşkil edebileceği endişesini taşımaktayız.

Bu konu ile ilgili UEFA ile yapılması gereken istişarelerde herhangi bir eksiklik olmaması elzemdir.

Tüm bu eksikliklere ek olarak kanun teklifinin yüce mecliste görüşülmesi sırasında, kanun teklifi lehine söz alan bir milletvekilinin kulüplerimizin yöneticileri hakkında söylediği haksız ve asla kabul edilemeyecek ifade ve tanımlamalar sebebiyle, kulüplerimizin yöneticilerinin söz konusu milletvekilinin bu konuşmasından ötürü özür dilemesini beklediğinin bilinmesini istemekteyiz."