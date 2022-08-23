Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor , 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19:15'te Fenerbahçe 'yi konuk edecek. Yeşil beyazlılar, bu maç öncesinde bir açıklama yaparak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki zemin bakım onarım çalışmasından ötürü karşılaşmanın Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Fikstür gereği Süper Lig'in 4. haftasında; 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 19:15'te MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanması gereken Fenerbahçe maçımız, stadyum zemininde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, aynı gün ve saatte Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacaktır.

Kombinesi olan taraftarlarımızın Passolig kartlarına maç biletleri tanımlanacak olup müsabaka biletleri en kısa sürede satışa çıkacaktır.