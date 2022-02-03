Konyaspor , sezon sonu sözleşmesi bitecek Sokol Cikalleshi ile 2024 yılına dek sözleşme yeniledi.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza töreninde Konyaspor Başkan Yardımcısı Nuh Kaygısız yer aldı.

İmza töreni sonrası konuşan Sokol Cikalleshi, "Konyaspor gibi büyük bir ailenin bir parçası olmaktan çok memnuniyet duyuyorum. Bu imzanın gerçekleşmesinde katkısı olan başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Terimin son damlasına kadar sahada mücadele edeceğime söz veriyorum. Bu sezon güzel bir başarı yakaladık. Bu kesinlikle bir tesadüf değildir. Takım ruhuyla buradayız. Önemli olan bundan sonra buralarda kalabilmek. Çok çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. Eminim sezonu çok güzel bir yerde tamamlayacağız. Yarın önemli bir Giresun maçımız var. İnşallah güzel bir skorla ayrılacağız." dedi.

Pandemi şartları devam etmesine rağmen taraftarımızın çok güzel takıma destek verdiğinin altını çizen Cikalleshi, "Bundan sonra daha çok destek vereceklerine eminim. Biz büyük bir aileyiz. Ve sezon sonuna kadar bu kenetlenmemiz devam edecek ve sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.