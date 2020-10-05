Son dakika haberi: Transfer şampiyonu Fenerbahçe, 16. transferini hiç beklenmedik bir yerden yaptı. Kanarya, Basel’de forma giyen 1.98 cm boyundaki İsviçreli Kemal Ademi’yi dün İstanbul’a getirdi, bugün resmi açıklamayı yaptı. Sarı Lacivertli ekip, 24 yaşındaki forvetle, 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçen sezon başında Basel’e transfer olan tecrübeli futbolcu, 42 karşılaşmada takımına 15 gol ve 1 asistlik bir katkı yaptı. Ademi, Avrupa Ligi’ne Play-Off’ta veda eden Basel’in bu sezon ise sadece 2. ön elemede Osijek’i 2-1 yendiği maçta forma giymişti.

Fenerbahçe 1.98 boyundaki Kemal Ademi'nin transferini böyle duyurdu.



