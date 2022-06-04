Son dakika haberi! Karagümrük Andrea Pirlo ile görüşüyor

Süper Lig 'de geride bıraktığımız sezonun önemli takımlarından birisi olan ve ligi 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük'te hareketli günler yaşanıyor. Sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Volkan Demirel'le yollarını ayıran İstanbul ekibi, takımın başına getireceği yeni teknik adam için ince eleyip sık dokuyor.

Başkan Süleyman Hurma'nın sürpriz bir şekilde Volkan Demirel ile ayrılık kararı almasının ardından hızlı bir şekilde yeni sezon öncesinde yeni teknik direktör için kollarını sıvayan kırmızı siyahlılar, son olarak Juventus'un başında olan ve dünyaca ünlü isim olan Andrea Pirlo ile görüşme gerçekleştiriyor.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Karagümrük'in ilk adayı Andrea Pirlo olarak gösteriliyor.

İtalyan yıldız, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ilk olarak kısa bir süre de olsa Juventus'un U23 takımında görev aldı. Daha sonra 2020'nin yaz döneminde Juventus'un başına geçen ve bir sezon takımın başında kalan 43 yaşındaki Pirlo, o sezonu Juve ile 78 puanla 4. sırada tamamladı. Genç teknik adamla o sezon sonunda yollarını ayıran Juventus, takımın başına Allegri'yi getirdi.