Juventus'tan son dakika Cristiano Ronaldo açıklaması... Son 3 koronavirüs testi pozitif çıkan ve iki haftadır izolasyon altında olan Cristiano Ronaldo’ya yapılan 4. test negatif sonuçlandı. Çizme ekibi, Portekizli süperstara yapılan son koronavirüs testinin negatif çıktığını ve artık izole edilmesine gerek olmadığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo, ay başında Portekiz Milli Takımı'nın maçları için milli takım kampına katılmış, 13 Ekim’de burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu. Yıldız oyuncu, daha sonra ambulans uçakla Portekiz’den İtalya’ya gelmiş, bu seyahati İtalya’da tartışma konusu olmuştu.

Cristiano Ronaldo, Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo şans verirse takımının bu hafta sonu Spezia deplasmanındaki mücadelesinde sahada yer alabilecek.

Sosyal paylaşım sitelerinden Instagram’da bireysel antrenmanlarına devam ettiği, iyi ve formda olduğuna dair fotoğraf ve videolar paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, son paylaştığı fotoğrafının altına yaptığı bir yorum dikkat çekmişti. "PCR testi tam bir saçmalık" yazan Ronaldo, daha sonra bu yorumunu silmişti.

Takipçilerinin dikkatinden kaçmayan bu yorum, Cristiano Ronaldo’nun 3. testinin de pozitif çıkmasına verdiği tepki olarak değerlendirilmişti.







