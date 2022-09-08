Son dakika haberi! Juan Mata Galatasaray için geliyor

Galatasaray , serbest statüde bulunan ve son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata'yı kadrosuna kattı. Sarı-Kırmızılı kulüp oyuncunun transferiyle alakalı KAP'a resmi açıklamayı yaptı.

Transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kala Galatasaray'da hareketli saatler yaşandı. Mauro Icardi, Yusuf Demir, Mathias Ross Jensen ve Milot Rashica'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılı ekip, son olarak Manchester United forması giyen Juan Mata ile de her konuda anlaştı.









2 milyon Euro'nun altına indi

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, sarı-kırmızılı ekipten 8 milyon Pound yıllık ücret talep etti. Erden Timur'un pazarlıklarının ardından Mata, talep ettiği yıllık ücreti 2 milyon Euro'nun altına indirdi. Pazarlıklar sonrası anlaşma sağlandı. James Rodriguez yerine Galatasaray tarafı 34 yaşındaki Juan Mata'yı tercih etti.

KAP'a açıklama yapıldı...

Galatasaray Juan Mata transferi için KAP'a açıklama yaptı. "Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bugün geliyor!

Galatasaray'ın Manchester United'tan transferi Juan Mata bugün saat 10.00'da İstanbul'da olacak. Mata'yı taşıyan özel uçak Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne iniş yapacak.











