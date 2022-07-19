Son dakika haberi! Joao Pedro Fenerbahçe için geliyor

Hücumda kaliteli ve bitirici oyuncular isteyen Fenerbahçe , Joshua King'in ardından İtalyan ekibi Cagliari'de forma giyen Joao Pedro'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı- Lacivertliler, Cagliari ile bonservis bedeli üzerinden kesin olarak anlaşma sağladı. Alınan bilgiye göre 30 yaşındaki futbolcu için kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis ve ilerleyen süreç için de toplamda 2.5 milyon Euro bonus ödenecek. Çizme temsilcisiyle el sıkışan Fener, önceki gün Brezilya asıllı İtalyan forvetin menaceri Marco Piccioli ile de İstanbul'da görüştü.

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3 yıllık anlaşma karşılığında Pedro'ya senelik 2.5 milyon Euro verilecek. Deneyimli oyuncunun, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un, Cagliari'nin kaptanı olan yeni yıldızını, forvet arkasında 10 numara pozisyonunda oynatmayı planladığı konuşuluyor.







