Ege Denizi'nde büyük bir deprem oldu. İzmir ve İstanbul'da hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 6.8, AFAD 6.6 olarak açıkladı

İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

İstanbul ve birçok illerde de deprem hissedildi.

Depremin hissedildiği İzmir'de bazı binalarda hasar meydana geldi.

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan açıklama!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Marmara'da da hissedilen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk açıklamasında "Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi" dedi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ege Bölgesi, Türkiye'nin en sık deprem üreten bölgelerinden birisi. Bu da deniz içinde olan bir deprem. 1955'te bölgede biraz doğusunda 6.8'lik bir deprem var. Geçmişte deprem olmuşsa genelde gelecekte de aynı büyüklükte deprem olur. Şu anki bilgiler taze. Bunun arkasından 6'ya varan artçılar olacaktır" dedi.