Fenerbahçe 'deki görevi resmen sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Başkan Ali Koç'a sunacağı raporu hazırladı. Gelecek sezona dair fikir ve önerilerini istatistiklerle anlatan Kartal, raporda özellikle santrfor, sol ön, 6 numara ve ikinci kaleci alınması yönünde görüş bildirdi. İşte Kartal'ın 4 maddede transfer raporu…

'SANTRFOR ALINMASI ŞART'

İsmail Kartal, Serdar Dursun'un yeni sezonda mutlaka takımda tutulmasını vurguladı. Bununla tecrübeli ve yıldız bir santrforun transfer edilmesi gerektiğini de anlattı. Sörloth için çalışmalar hızlandı.

TİPİK BİR 6 NUMARA GEREKİYOR

Crespo, Zajc, Mert ve Arda rotasyonunun orta alanda çok iyi olduğunu yazan Kartal, bu oyunculardan farklı olarak kadroda tipik bir 6 numaranın bulunmasının hayli önemli olduğunu kaydetti.

ALTAY'A YEDEK KALECI LAZIM

Kartal, Altay'ın sakatlanma ihtimaline karşılık ikinci kaleci, maça göre özellikle deplasmanlarda skor değiştirebilecek bir kanat oyuncusunun takviye edilmesinin doğru olacağını belirtti.

FERDİ VE OSAYİ'YE DİKKAT EDİLSİN

İsmail Kartal'ın, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi-Samuel'in bek performanslarının altını çizerek bu bölgelere yapılacak takviyelerin, bu oyuncuların önünü kapatmamasına dikkat edilmesinin kritik olduğunu raporuna ekledi.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

Galatasaray 'ın Brentford'dan 1 yıl için kiraladığı Halil, kontratının bitmesinin ardından İngiliz ekibine döndü. Bu sezon ligde 4 gol ve 1 asist ile oynayan 21 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2024 sezonu sonuna kadar kontratı bulunuyor. (Sabah)