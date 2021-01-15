Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri üst üste geliyor. Sabah'ın haberine göre; Fatih Terim'in ısrarla istediği milli futbolcu için sarı kırmızılıların Babel, Luyindama ve Diagne'yi takasta kullanmak istediği Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ise Galatasaray'ın başarılı stoperi Marcao'yu talep ettiği ortaya çıktı. Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuş ve Başakşehir takımından İrfan Can Kahveci ve Visca'yı istediğini dile getirmişti.

BAŞAKŞEHİR'DEN FLAŞ TALEP: "MARCAO'YU VERİRSENİZ OLUR"

Başakşehir'in daha önce bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği İrfan Can Kahveci'nin fiyatını bir anda 13 milyon Euro'ya yükseltmesinin perde arkası aralandı.

Galatasaray'la geçen hafta transfer pazarlığına oturan Göksel Gümüşdağ, bonservis verecek parası olmayan sarı-kırmızılı kulübün Diagne, Luyindama ve Babel'i içeren takas önerilerine sadece Marcao şartını sundu.

FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ TRANSFERLER

Geçtiğimiz hafta sonu dört maçlık cezasını tamamlayarak takımın başına geri dönen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşma sonrası transfer mesajları vermişti. Tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "Yönetimin elinden geleni yapacağını biliyorum, daha fazlasını da yapmasını istiyorum. Listemizi verdik. Bizim zaten yazın harcamamız olmadı. Tüm hamleleri ocakta yapıyoruz. Borçları, pandemiyi hesap ettiğimizde her kulübün durumu zor. Ancak bize rakamsal olarak geri dönecek yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz ve evvelden bu isimleri veriyoruz. Açıkçası başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar, hatta Göksel Başkan'la konuşulursa Visca'da dahil başka bir takım istiyorum. İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz. Mostafa Mohamed (Mısır'ın Zamalek takımında oynuyor) de gündemimizde." Bu arada İrfan Can'ın, Başakşehir yönetimine "Ben de G.Saray'a gitmek istiyorum. Bonservisimde kolaylık sağlayın, bırakın gideyim" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞAKŞEHİR'DEN KAHVECI CEVABI!

Fatih Terim'in, İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'yı istediğini açıklamasının ardından Başakşehir, sosyal medyadan flaş bir paylaşım yaptı. İrfan Can'ın soyadına gönderme yaparak kahve fincanları paylaşan İstanbul ekibi, "Kahve fincanlarımız Başakşehir Store'da satışa çıkmıştır" notunu düşerek, Cimbom'a adeta 'parayı görelim' mesajını gönderdi.