Fenerbahçe , savunmada Kim Min-jae'nin boşluğunu doldurmak için listesindeki isimlerin kulüpleriyle temaslarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in şu ana kadar gündemine Flamengo'dan Rodrigo Caio, Arsenal'den Pablo Mari, Famalcao'dan Penetra, Olympiakos'tan Semedo, RB Bragantino'dan Leo Ortiz ve Fluminense'den Nino geldi. Ancak Jorge Jesus'un, yakından tanıdığı oyunculardan biri olan ve sistemine de uyduğunu düşündüğü Nino'yu 1 numaraya koyduğu bildirildi.

Hemen hızlandırılacak

Kulübü Fluminense ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan Brezilyalı savunmacı için ilk teklifin 4 milyon Euro civarında olduğu bildirildi. 25 yaşındaki futbolcunun, Kanarya'ya gelmek konusunda istekli olduğu ve kulübüyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alınması halinde, transfer sürecinin hızlı bir şekilde sonlandırılmasının amaçlandığı bildirildi.

Yusuf Dursun