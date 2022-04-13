Fenerbahçe ’de Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor. Kadıköy’de elde edilen 2-0’lık galibiyet sonrası sarı-lacivertlilerde takıma olan inanç arttı.Burada teknik direktör İsmail Kartal’ın katkısı dikkat çekti. Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı kalırken Jose Sosa ile Valencia gibi tecrübeli isimler de hiç süre almıyor.

Kadro istikrarı!

Bu oyuncular aynı zamanda Süper Lig ’de önemli ve değerli isimler olarak öne çıkıyor. İsmail Kartal, bu isimlerden son dönemde artık faydalanmıyor. Kartal, yıldızlarla değil takım olarak hedefe ulaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, takımını birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaştırmayı planlıyor.

Bu yolda da kadro istikrarına inanıyor. Hatta bu plan doğrultusunda Crespo, Zajc, Kim, Serdar Aziz, Osayi, Ferdi, Serdar Dursun, Szalai, Rossi gibi takım oyununa uygun isimler yıldızlaştı. Mert Hakan, Altay Bayındır ve İrfan Can’ın liderliği de takdir topladı. (Milliyet)