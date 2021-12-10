Son dakika haberi! İşte Beşiktaş'ın teknik direktör adayları
Beşiktaş'ta yönetim Sergen Yalçın'ın istifası sonrasında takımın başına getireceği yeni teknik direktör için harekete geçti. Siyah beyazlılarda ilk etapta 3 Alman isim gündeme geldi. Kartal'ın listesinde yerli teknik adamlar da yer alıyor. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları...
Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugün itibarıyla çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde iyi bir hoca ile anlaşacağız" dedi. Kayseri maçından sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yeni teknik direktörü ile çıkmak isteyen Beşiktaş 'ın ilk olarak 3 Alman; Thorsten Fink Daniel Farke ve Hannes Wolf ile temasa geçtiği öğrenildi. İlk aday olan Joachim Löw sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini söyleyince diğer isimlere yönelindi. Listede yerli teknik direktörler de var.
Thorsten Fink
29 Ekim 1967 doğumlu, Alman. İngolstadt, Basel, Hamburg, APOEL, Austria Wien, Grasshoppers ve Vissel Kobe'yi çalıştırdı. 21 Eylül 2020'den beri çalışmıyor. Pereira'nın yerine Fenerbahçe için de ismi geçmişti. 4-3-3 sistemiyle atak futbol anlayışına sahip.
Daniel Farke
30 Ekim 1976 doğumlu, Alman. 6 Kasım'da 5 yıl çalıştığı İngiltere Premier Lig ekibi Norwich'ten ayrıldı. Sportif direktörlük geçmişi var. Dortmund B takımından İngiltere'ye gitmişti. 4-2-3-1 ana sistemi. Son maçlarda 3-5-2, 3-4-1-2, 4-3- 3 denemeleri de oldu. Alman basını 48 saat için Farke ile sözleşme imzalanacağı iddiasında bulundu.
Hannes Wolf
15 Nisan 1981 doğumlu, Alman. Stuttgart, Hamburg, Genk ve Leverkusen'de görev aldı. Almanya U19 Milli Takımı'nı çalıştırıyor. 4-2-3-1 formasyonunda oynatıyor. 4-3-3'te ise defansif anlayışı benimsiyor.
ESKİ HOCALAR DA LİSTEDE
Şenol Güneş
Beşiktaş'ta2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ismi yerlilerde ilk akla gelen. Ancak Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra yeni sezona kadar takım çalıştırmama yönünde karar alan Güneş,
bu kararının arkasında duracağını aktardı.
Rıza Çalımbay
Sivasspor'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor. Çalımbay2005'te Kartal'ın başında 30 maçta görev almıştı.
Samet Aybaba
Çalımbay gibi Kartal'ın eski kaptanı da ismi anılan yerli hocalardan. Feda sezonu diye adlandırılan 2012-2013'te 38 maç görevde kaldı. Bu sezon 3. haftada Adana Demirspor'dan ayrılan Aybaba, gençlere şans vermesiyle öne çıkıyor.
Okan Buruk
Başakşehir'i şampiyon yaptı. Beşiktaş'ın eski oyuncularından. Uzun zamandır takım çalıştırmıyor.
Ertuğrul Sağlam
Beşiktaş'ta daha önce görev alan hocalardan. Uzun zamandır Süper Lig'den uzak olması handikap.