Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'ın istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hoca anlamında B planımız yoktu ama bugün itibarıyla çalışmalara başladık. İnşallah kısa süre içerisinde iyi bir hoca ile anlaşacağız" dedi. Kayseri maçından sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yeni teknik direktörü ile çıkmak isteyen Beşiktaş 'ın ilk olarak 3 Alman; Thorsten Fink Daniel Farke ve Hannes Wolf ile temasa geçtiği öğrenildi. İlk aday olan Joachim Löw sezon sonuna kadar takım çalıştırmak istemediğini söyleyince diğer isimlere yönelindi. Listede yerli teknik direktörler de var.

Thorsten Fink

29 Ekim 1967 doğumlu, Alman. İngolstadt, Basel, Hamburg, APOEL, Austria Wien, Grasshoppers ve Vissel Kobe'yi çalıştırdı. 21 Eylül 2020'den beri çalışmıyor. Pereira'nın yerine Fenerbahçe için de ismi geçmişti. 4-3-3 sistemiyle atak futbol anlayışına sahip.

Daniel Farke

30 Ekim 1976 doğumlu, Alman. 6 Kasım'da 5 yıl çalıştığı İngiltere Premier Lig ekibi Norwich'ten ayrıldı. Sportif direktörlük geçmişi var. Dortmund B takımından İngiltere'ye gitmişti. 4-2-3-1 ana sistemi. Son maçlarda 3-5-2, 3-4-1-2, 4-3- 3 denemeleri de oldu. Alman basını 48 saat için Farke ile sözleşme imzalanacağı iddiasında bulundu.

Hannes Wolf

15 Nisan 1981 doğumlu, Alman. Stuttgart, Hamburg, Genk ve Leverkusen'de görev aldı. Almanya U19 Milli Takımı'nı çalıştırıyor. 4-2-3-1 formasyonunda oynatıyor. 4-3-3'te ise defansif anlayışı benimsiyor.

ESKİ HOCALAR DA LİSTEDE

Şenol Güneş

Beşiktaş'ta2 şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş ismi yerlilerde ilk akla gelen. Ancak Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra yeni sezona kadar takım çalıştırmama yönünde karar alan Güneş,

bu kararının arkasında duracağını aktardı.

Rıza Çalımbay

Sivasspor'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor. Çalımbay2005'te Kartal'ın başında 30 maçta görev almıştı.

Samet Aybaba

Çalımbay gibi Kartal'ın eski kaptanı da ismi anılan yerli hocalardan. Feda sezonu diye adlandırılan 2012-2013'te 38 maç görevde kaldı. Bu sezon 3. haftada Adana Demirspor'dan ayrılan Aybaba, gençlere şans vermesiyle öne çıkıyor.

Okan Buruk

Başakşehir'i şampiyon yaptı. Beşiktaş'ın eski oyuncularından. Uzun zamandır takım çalıştırmıyor.

Ertuğrul Sağlam

Beşiktaş'ta daha önce görev alan hocalardan. Uzun zamandır Süper Lig'den uzak olması handikap.