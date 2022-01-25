İstanbul'daki metro seferleriyle ilgili alınan son dakika kararı paylaşıldı. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kar yağışıyla ilgili son durumu paylaştı. Kar yağışının bugün saat 18.00'den sonra da devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen İmamoğlu, "O bakımdan yapılan bütün uyarılara, açıklamalara bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruz. Sayın Valimizin açıklamaları var, halkımızın dikkatine sunduğu. Bunların da önemli olduğunu ifade edelim." açıklamasını yaptı.