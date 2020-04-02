Corona virüs tedbirleri kapsamında bazı illerde eczanelerin çalışma saatleri değişmişti. Alınan son karar ile İstanbul'da da eczanelerin çalışma saatleri artıkdeğişti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" dedi.