Son dakika haberi: İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri değişti! Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da eczanelerin çalışma saatleri artık değişti. Peki eczaneler saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?
Corona virüs tedbirleri kapsamında bazı illerde eczanelerin çalışma saatleri değişmişti. Alınan son karar ile İstanbul'da da eczanelerin çalışma saatleri artıkdeğişti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 saatleri arası olarak belirlenmiştir" dedi.