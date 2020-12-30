Denizlispor’un TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig’e yükselişinde önemli pay sahibi olan ve devamında gösterdiği performansla göz dolduran Faslı futbolcu Ismail Aissati, Ege ekibi ile yollarını ayırdı. Yeşil-Siyahlılar'da takımın önemli isimlerinden biri olan İsmail Aissati, alacaklarını tahsil edemediği için kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Denizlispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve bonservisini eline aldı.

Adana Demirspor peşinde

Ocak 2018'de Denizlispor'a transfer olan Aissati, çıktığı 93 maçta 3 gol, 18 asistlik performans sergiledi. Sezon başı ismi eski kulübü Twente ile anılan Aissati'nin kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor. TFF 1. Lig'in en güçlü şampiyonluk adaylarından olan Adana Demirspor'un Aissati ile anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.