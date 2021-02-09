Geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci’yi transfer edebilmek için kıyasıya mücadele etmişti ve mücadelenin kazananı Fenerbahçe olmuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yaz transfer dönemi için ilk hedefinin, 34 yaşındaki Meksikalı yıldız Andres Guardado olduğu belirtildi. Daha önce Meksika ve MLS ligi takımlarıyla adı anılan Guardado için tek problemin, oyuncunun aldığı yüksek maaş olduğu öne sürüldü.

Oyuncunun öncelikli hedefinin Avrupa’da kalmak olduğu belirtilirken, yaşına rağmen oyuncunun fiziksel olarak iyi durumda olduğu ve forma giydiği La Liga ekibi Real Betis’te ana kadronun önemli bir ismi olduğu ifade edildi.

Öte yandan yıldız orta saha, bu sezon Real Betis’te forma giydiği 14 maçta 702 dakika sahada kaldı, gol veya asist kaydedemedi.