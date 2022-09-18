İngiltere Championship ekiplerinden Hull City iyi başladığı ligde üst üste kötü sonuçlar alarak ligde alt sıralara geriledi. Lige Bristol City galibiyetiyle başlayan ve ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplamayı başaran Hull City, son 4 karşılaşmada ise sahadan yenik ayrıldı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de dün oynanan Swansea City maçında alınan 3-0'lık yenilgi büyük eleştirlere neden oldu. Hull City Teknik Direktörü Şota Arveladze eleştirlerin odak noktasında yer alan isim oldu.

Şota Arveladze, Swansea City ile oynanan ve 3-0'lık mağlubiyetle sonuçlanan karşılaşmanın hemen ardından istifa kararı aldı. Gürcü teknik adam maçın bitiş düdüğünün ardından kulüp sahibi Acun Ilıcalı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Acun Ilıcalı, Arveladze ile ilgili kararını verdi. İşte ayrıntılar...





TRANSFERDE TÜRKİYE RÜZGARI

Hull City transferde Türkiye pazarona yöneldi. Turuncu Siyahlılar, Fenerbahçe 'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Pelkas'ı kadrosuna kattı. Hull City, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik için 4 milyon Euro ödedi. Acun Ilıcalı'nın ekibi eskıi Galatasaraylı Jean Michael Seri ve Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh'i de transfer etti.

Bir dönem Denizlispor forması giyen Kolombiyalı golcü Oscar Estupinian ve Hatayspor'dan ayrılan Adama Traore de Hull City'ye transfer oldu.

Hull City yolu Türkiye'den geçen tam 8 oyuncuyu kadrosuna kattı. Turuncu Siyahlılar ayrıca Tobias Figueiredo, Cyrus Christie, Thimothée Lo-Tutala, Vaughn Covil, Ryan Woods, Harvey Vale, Xavier Simons, Salah-Eddine Oulad M'Hand ve Harvey Cartwright gibi isimleri de kadrosuna kattı.

ILICALI'NIN HEDEFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de 2'nci başkan Tan Kesler, Hedeflerinin Premier Lig'e yükselmek olduğunu ifade etmişti.

Kesler, "Bu sezon hedeflerimiz var. Play-off için takım kurduk. Oraya yönelik bir yapılanma yapıyoruz. Play-off derken yanlış anlaşılmasın, en kötü ihtimalle oradan Premier Lig'e çıkmaya odaklı bir kadromuz olacak. İlk 3'te bizim paraşüt dediğimiz; bir önceki sene ligden düşüp, yardım alıp, Premier Lig yardımıyla alt ligde rekabet eden, kadro kuran takımlarla da kafa kafaya mücadele edebilecek bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Acun Bey de böyle düşünüyor. Çok heyecanlıyız bu konuda" diye konuşmuştu.





LİGE İYİ BAŞLADI AMA KÖTÜ GİDİYOR

Büyük hedeflerle yeni sezona giriş yapan Hull City, İngiltere Championship'e iyi bir giriş yapmasına rağmen son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla ligde alt sıralara geriledi.

Championship'e sahasındaki Bristol City galibiyetiyle başlayan Hull City, ilk 6 haftada 11 puan toplayarak başarılı bir süreç geçirdi. Fakat Hull City için son 4 hafta adeta kabusa dönüştü. Turuncu Siyahlılar sırasıyla Queens Park Rangers, Sheffield United, Stoke City ve son olarak Swansea City maçlarında sahadan yenik ayrıldı.

Hull City'deki kötü gidişatın sorumlusu teknik direktör Şota Arveladze olarak görülüyor.

ACUN ILICALI MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI

İngiltere Championship'in 11. haftasında Swansea, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Shota Arveladze'nin yaptığı Hull City'i konuk etti. Swansea.com Stadyumu'nda oynanan maç, ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Swansea'ye galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Manning, 64. dakikada Luke Cundle ve 85. dakikada Joel Piroe kaydetti.

Hull City'de milli futbolcumuz Ozan Tufan, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Doğukan Sinik ise maç kadrosunda yer almadı. Öte yandan Dimitris Pelkas ve Jean Michael Seri, ilk 11'de başladıkları karşılaşmanın 75. dakikasında kenara geldiler.

Bu sonucun ardından Swansea, puanını 12'ye yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Hull City ise 11 puanla 18. sırada yer buldu.

Swansea, gelecek hafta West Bromwich Albion deplasmanına gidecek. Hull City ise Luton'u ağırlayacak.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, karşılaşmanın son düdüğü gelmeden stadyumu terk etti.

ŞOTA İSTİFA ETTİ! ACUN ILICALI KARARINI VERDİ

Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın hemen ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Hull Live'da yer alan habere göre Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı, Swansea maçının hemen ardından bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Şota Arveladze'nin Ilıcalı'ya istifasını sunduğu iddia edildi.

Haberde Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze'ye bir şans daha tanıyacağı belirtildi. Hull City'nin bir sonraki maçı olan Luton Town karşılaşmasında da yedek kulübesinde Şota Arveladze'nin beklendiği fakat kötü bir sonuçta Gürcü teknik adamın işine son verileceği ifade edildi.

ŞOTA'NIN İSTATİSTİKLERİ KORKUTUYOR

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın almasıyla birlikte Turuncu Siyahlılarda teknik direktörlük görevine başlayan Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıktığı 29 karşılaşmada 1.10 puan ortalaması tutturdu.

Şota Arveladze bu süreçte oynanan 29 maçta 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. (Skorer)