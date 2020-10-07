Son dakika haberi: Hatem Ben Arfa, Bordeaux'ya transfer oldu

Her sezon birçok Türk kulübü ile adı geçen Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın yeni takım belli oldu. 33 yaşındaki oyuncu, Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transfer oldu.

07 Ekim 2020, Çarşamba 19:58 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika haberi: Hatem Ben Arfa, Bordeaux'ya transfer oldu

Yıllardır her transfer döneminde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu. Son olarak La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Fransız on numara, Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transfer oldu.

Bir döneme damga vurması beklenen fakat performansıyla vasatı aşamayan Ben Arfa, Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynadı, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi. 

33 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...