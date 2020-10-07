Yıllardır her transfer döneminde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan Hatem Ben Arfa'nın yeni takımı belli oldu. Son olarak La Liga ekibi Real Valladolid'de forma giyen Fransız on numara, Ligue 1 ekibi Bordeaux'ya transfer oldu.

Bir döneme damga vurması beklenen fakat performansıyla vasatı aşamayan Ben Arfa, Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice, Paris Saint-Germain, Rennes ve Valladolid takımlarında oynadı, 15 kez de Fransa Milli Takımı'nda forma giydi.

33 yaşındaki futbolcu, yeni takımında 8 numaralı formayı giyecek.