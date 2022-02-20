Galatasaray 'da Domenec Torrent'in geleceği tartışılırken, görevine son verilen Fatih Terim'in, ileride Galatasaray'a Başkan olacağı iddia edilmişti.

Terim'in Başkan olması halinde takımın başına getirmeyi düşündüğü isimlerden birinin Hagi olduğu konuşuluyordu.

Bu iddialar üzerine Romanya basını, Hagi'nin konuyla ilgili görüşlerini sordu. Tecrübeli çalıştırıcı, Fatih Terim'e büyük saygı duyduğunu belirtirken, ülkesinden yakın zamanda ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

HEDEFLERİM ÇOK FARKLI

Hagi, "Terim'le oyuncu olarak çalışmaktan büyük onur duydum. Ona her zaman büyük bir saygım var. Fatih Terim sonrasında Galatasaray'ın başına geçmek kolay değil. Eğer ileride Başkan seçilirse onun adına çok sevinirim. Ancak tekrar Galatasaray'ın başına geçmek gibi bir düşüncem yok. FCV Farul'da mutluyum ve bu takımı Romanya'nın en büyük kulüplerinden biri yapmak istiyorum. Bu sebeple Terim'den teklif gelse bile burada kalacağım." diye konuştu.

FİNANSAL DESTEK GEREKLİ

Hagi, "Farul olarak şu anda Romanya'da ilk 4'ün dışındayız. Öncelikle bir an önce yükselmemiz gerekiyor. Ancak benim planlarım bu kadar kısa vadeli değil. Önemli iş insanlarının yaşadığı bir yerdeyiz. Onların finansal desteğine ihtiyacımız var. Onlar bize yardımcı olursa, bu takımı Romanya'nın en büyük kulüplerinden biri yapabiliriz. Belediyeden de katkı bekliyoruz. Her yıl rekabetçi bir bütçe sağlayabilirsek, işler çok kolaylaşır." dedi.