İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen ve sözleşmesi biten Gareth Bale, takımdan ayrıldığını açıkladı.

32 yaşındaki yıldız futbolcunun yeni adresinin kısa süre içinde belli olması bekleniyor.

101 milyon Euro bonservis

Galli yıldız 2013 yılında Premier Lig ekibi Tottenham'dan 101 milyon Euro bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olmuştu, ancak 32 yaşındaki futbolcunun İspanya macerası beklediği gibi geçmedi.

Bale, bu süreç içerisinde takım ile birçok şampiyonluk kazanmasına rağmen sakatlıklar peşini bırakmadı ve beklentilerin altında kalması nedeniyle son dönemde taraftarların da tepkisini çekiyordu.