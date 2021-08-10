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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul'da!

Galatasaray son dakika haberi... Kadroda gençleştirme operasyonuna tüm hızıyla devam eden Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson'u İstanbul'a getirdi.

10 Ağustos 2021, Salı 22:21 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul'da!

Galatasaray , Danimarka ekibi Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Victor Nelsson, İstanbul'a geldi. TSİ 22.20'de İstanbul'da iniş yapan 22 yaşındaki oyuncu, yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 5 yıllığına Sarı Kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atacak.

KAP açıklaması geldi

Galatasaray, Victor Nelsson transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, ''14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC Kobenhavn ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.


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7 milyon Euro bonservis

Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki stoper için Kopenhag ile 7 milyon Euro bonservis bedelinin yanında bonuslar içeren uzun vadeli bir ödeme planında anlaşma sağladı. Danimarkalı stoperin yıllık kazancı ise bonuslar ile birlikte yaklaşık 1.5 milyon Euro olacak.


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