Son dakika haberi: Galatasaray'ın transfer planı! Burak Elmas - Fatih Teri görüşmesi sonrası
Galatasaray’da önceki gün gerçekleştirilen Burak Elmas-Fatih Terim zirvesinde devre arası yapılması planlanan transferler de masaya yatırıldı. Sarı kırmızılıların başkanı kulübün mali durumunu anlatıp transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı. Bu gelişmelerin ardından ilk hedef Luyindama, Babel, Yedlin, Assunçao ve hatta Feghouli ile ocak ayında yolları ayırmak.
G.Saray’da başkan Burak Elmas ile Fatih Terim arasında önceki gün gerçekleşen zirvede transfer de masaya yatırıldı. Hürriyet'in haberine göre; Avrupa Ligi hedefi için Terim, orta saha ve forvet takviye gerektiğinin altını çizdi. Kulübün mali durumunu paylaşıp “Takım maliyetini düşürmeden takviye yapmamız zor” diyen Elmas ise transfer için önce vedaların gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
İlk iş kadro maliyeti ile yabancı kontenjanı sorunu çözecek G,.Saray şu adımları atacak:
5 oyuncu için kritik günler
Luyindama, sezon başı kendisini transfer etmek isteyen Antwerp Kulübü’ne bonservisiyle ya da kiralama formülü ile gönderilecek.
Beklentilerin uzağında kalan ve sadece 2 maçta oynayabilen Gustavo Assunçao ise kiralandığı kulübüne sezon sonunu beklemeden geri dönecek.
Ülkesi ABD’den sezon başında teklif alan De Andre Yedlin ile de yollar ayrılmaya çalışılacak.
Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan Ryan Babel ile erken ayrılık adına temaslar hızlanacak. · Son dönemin başarılı isimlerinden Feghouli için acele edilmeyecek. Kadro planlaması, transfer gelişmelerine göre karar verilecek.
Marcao-Kerem 20 milyon Euro
Marcao ile Kerem için 20 milyon Euro’nun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Bu kritere uygun teklif gelirse yönetim, Fatih Terim ile görüşüp yol haritası belirleyecek. Şu anda mali tablo nedeniyle titiz davranan Galatasaray yönetimi, Fatih hocanın kadroda görmek istediği futbolcuları kiralama formülü transfer etmeye çalışacak. Bonservis bedeli ödemesi zor gözüken Galatasaray kulübü, satın alma opsiyonu ile kiralama formülü ya da kiralık futbolculara rotasını çevirecek.
5 iSMiN KULÜBE YILLIK MALiYETi 9 MiLYON EURO
Feghouli · 3 Milyon 850 bin Euro
Babel · 2.5 milyon Euro
Luyindama · 1 milyon 50 bin Euro
Yedlin · 1 milyon 150 bin Euro
Assunçao · 450 bin Euro