G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, sezon başında santrfor tercihi yaparken ne kadar isabetli bir karar aldığını ligin henüz 3. haftasında gördü... Buruk, kadroyu oluştururken en kritik kararı forvet hattı için vermişti. Beklenenin altında performans gösteren Mustafa Muhammed’in ‘yeniden kendini bulup değer kazanması için’ Fransa’nın Nantes takımına kiralanmasına onay veren Buruk, “Bafetimbi Gomis mi, Mbaye Diagne mi kalsın?” sorusunda tercihini Fransız futbolcudan yana kullandı.

Oynadığı 3 maçın 2’sinde gol attı

Buruk’un kararı sonrası Diagne Karagümrük’e gönderilirken, Gomis kaldı ve yanına Haris Seferovic takviyesi yapıldı. Lider karakteri ve kulübe olan bağlılığı ile hem takım arkadaşlarının hem de taraftarların sevgisini kazanan Gomis, ilk 3 maçta hamle oyuncusu olarak kullanıldı. İlk hafta Antalya deplasmanında 89. dakikada oyuna giren Fransız futbolcu, 1 dakika sonra takımına 1-0 galip getiren golü attı. Aynı skorla kaybedilen Giresun karşılaşmasında ikinci yarı forma giyen Gomis, önceki gün Ümraniye maçında 78’de oyuna girdi ve 86’da maçın tek golünü kaydetti.









Baros ve Prekazi’yi yakaladı

Berabere giden iki maçı da çeviren Gomis’in attığı goller sayesinde 2 puan yerine 6 puanla kapattı. Süper Lig ’deki ilk 3 karşılaşmada toplam 58 dakika forma giyen 37 yaşındaki futbolcunun çektiği 2 şut da golle sonuçlandı. Galatasaray formasıyla çıktığı 50 maçta 40 kez fileleri havalandıran Gomis, kulüp tarihinde 40 gol barajına ulaşan 4. yabancı oldu. Sarı kırmızılıların en skorer yabancısı, 59 golle Gheorghe Hagi. Rumen efsaneyi, 40’ar golle Çek Milan Baros, Sırp Cevat Prekazi ve Fransız Bafetimbi Gomis izliyor. (Hürriyet)