Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Ümraniyespor'u usta santrforu Bafetimbi Gomis'in golüyle 1-0 mağlup eden ve puanını 6'ya yükselten Galatasaray 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Savunmada görülen aksaklıklar ve üst üste yapılan hataların ardından yönetim bu bölgeye takviye yapma kararı aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un talimatı doğrultusunda Victor Nelsson'un yanına alınacak stoperle anlaşma sağlandı.









VAN AANHOLT'UN YERİNE FODE BALLO-TOURE

Galatasaray’da gözden çıkarılan Patrick Van Aanholt’un yerine düşünülen isim netleşti. Sarı-kırmızılılardan Milan’dan Fode Ballo-Toure için resmi teklifte bulundu. 25 yaşındaki Senegalli sol bek için sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine 2.5 milyon önerdi. Milan’ın ise Toure için 5 milyon euro istediği öğrenildi. Cim-Bom’un, bunun üzerine kiralık satın alma opsiyonu üzerinde durduğu belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk’un sol bek listesinde ilk sırada yer alan Senegalli oyuncunun, Milan’da yeterli şansı bulamadığı için sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yanıt verdiği bildirildi.

ERDEN TİMUR TRANSFERE NOKTA KOYACAK

Aanholt’tan memnun olmayan ve kaliteli bir sol bek isteyen Okan Buruk’un ısrarla takımda görmek istediği Toure için Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur’un önümüzdeki günlerde İtalya’ya giderek bu transfere nokta koyacağı belirtildi. 2018’de Lille’den 11 milyon euroya Monaco’ya transfer olan Senegalli oyuncu için Milan, geçen sezon başında 5 milyon euro bonservis ödemişti. Fransa alt yaş gruplarında oynanyan Toure, milli takım tercihini Senegal’den yana kullanmıştı.

ANDREAS HANCHE OLSEN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Müthiş bir hücum hattı oluşturan Galatasaray'da savunmaya da takviye kararı alındı. Yönetim fazla zaman kaybetmeden stoper transferini sonuçlandırmak istiyor. Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche Olsen ile büyük oranda anlaşma sağlandı. Galatasaray'ın transfer için Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı.









4 YILLIK SÖZLEŞME

Takvim'de yer alan habere göre; sarı-kırmızılı Yönetimin Gent'i 3 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Norveçli stoperin Galatasaray'dan alacağı yıllık garanti para da belli oldu. Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 700 bin euro ödeyeceği belirtildi. Galatasaray, Olsen ile 4 yıllık sözleşme yapacak. Galatasaray, Olsen transferini cepte tutuyor.

LEO ORTIZ ATAĞI SÜRÜYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un istediği Leo Ortiz için de girişimler sürüyor. Brezilya ekibi Bragantino'da forma giyen 26 yaşındaki Ortiz için Aslan 4 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Brezilya temsilcisi ise bu rakamı yeterli görmüyor ve 7 milyon Euro istiyor.