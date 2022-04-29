Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takımda yarın gerçekleşmesi planlanan seçimli genel kurul, mahkemenin tedbir kararının devam etmesiyle ilgili verdiği karara takıldı. Sarı kırmızılı takımın yarın gerçekleşmesi planlanan seçim bu kararla iptal oldu.

Yaşanan bu olaylar sonrasında sarı kırmızılı takımda başkan adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk, NEF Stadı'nın önünde bir açıklama yaparak, tüzüğün 28. maddesinin 1. fıkrasına dayanarak Burak Elmas'ın seçim kararı alabileceği ve başkanla yaptıkları görüşmede bu kararın açıklanacağı şeklinde izlenim aldıklarını söylediler.

Bu gelişmelerin ardından sarı kırmızılı takım olağanüstü divan kurulu kararı alarak bu gelişmeleri değerlendirme çağrısında bulundu.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli Üyemiz,

Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılacaktır.

Katılımınızı rica eder, iyi ve sağlıklı günler dileriz.

Saygılarımızla,

A. Aykutalp Derkan (Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı)

GÜNDEM:

1. Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi,

ÖNEMLİ NOT:

Tüzüğümüzün 101.6 maddesi uyarınca, Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Divan Kurulu toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve oylamalara katılamazlar.