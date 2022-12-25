Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluğa odaklanan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray , orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılılar, Serie A ekibi Lazio'nun 30 yaşındaki orta sahası Luis Alberto'yu takibe aldı.





KİRALAMA PLANI VAR...

Takvim'de yer alan habere göre; İtalyan basını, Cimbom'un 2025 yılında sözleşmesi sona erecek futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle almak istediğini, Lazio'nun ise bu opsiyona şimdilik sıcak bakmadığını duyurdu. 2016 yılından beri Serie A'nın köklü ekibi Lazio'da yer alan 1.83 boyundaki orta saha, güçlü fiziği ve yüksek top tekniğiyle dikkatleri çekiyor.

18 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, Dünya Kupası arasında Antalya'da Lazio ile hazırlık maçı oynamış ve sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. 13 Aralık'ta oynanan maça ilk 11'de başlayan Luis Alberto, 46. dakikada şık bir gol attı. Avrupa'da birçok kulübün radarındaki oyuncuya 18 milyon euro değer biçiliyor.





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SEVİLLA ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Futbola Sevilla altyapısında başlayan ve 1 yıl da Barcelona'da La Masia'nın tozunu yutan Luis Alberto, Liverpool, Malaga ve Deportivo'da da oynamıştı. Bu sezon 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergileyen futbolcu üst düzey pozisyon bilgisi ile öne çıkıyor.





AVRUPA KULÜPLERİ TAKİPTE

Luis Alberto, 2013-2014 sezonunda İngiltere Premier Lig'in dev ekiplerinden biri olan Liverpool'a 8 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.