Galatasaray 'ın transferdeki hareketli günleri başladı. Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir gündemde yer alan Cagliari'nin 10 numarası Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile yakınlaşması sonrası listedeki alternatif isimlere yöneldi. Bunlardan birisi, Schalke'nin 25 yaşındaki forvet arkası Amine Harit. Geçen sezonu Fransız kulübü Marsilya'da kiralık olarak geçiren Faslı futbolcu, Almanya'dan ayrılmak istediğini Schalke'ye bildirdi. Tarafların sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı, ancak bir sonuç alınamadığı öğrenildi. Schalke'nin Harit'ten 9 milyon Euro civarında bir bonservis talebinde olduğu belirtiliyor.

İlk şartlarda anlaştılar

Buna karşın genç yıldızın takımdan kesin olarak ayrılmak istemesi, Aslan'ın iştahını kabarttı. Galatasaraylı yöneticilerin, Harit ve menaceriyle masaya oturarak, bazı kontrat şartlarında anlaşmaya vardıkları ve detayları, Schalke ile mutabakat sağladıktan sonra konuşacakları ifade ediliyor.

Yine rakipler var, ama...

Aslan'ın asıl patlatmak istediği bomba ise Danimarka'dan... Midtjylland'ın 24 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Evander'i gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, vakit kaybetmeden temaslara başladı. Hem 8 hem de 10 numara olarak görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcu, Danimarka Ligi'nde ortaya koyduğu performansla devleri peşine takmış durumda. Yani Galatasaray'ı yine zorlu bir transfer girişimi bekliyor. Kulübünün Sambacı'yla ilgili bonservis beklentisi 7-8 milyon Euro bandında.

Evander'in lige başlaması avantaj

Evander'in gündemdeki diğer oyunculara göre en önemli artısı, fiziksel olarak sezona hazır olması. Çünkü Danimarka'da lig başladı ve Evander ilk maçına 15 Temmuz'da 1-1'lik Randers karşılaşmasında çıktı. Okan hoca da geçtiğimiz günlerde katıldığı basın toplantısında, antrenmanlarını yapmış olarak takıma katılacak transferlerin kendilerine çok daha fayda sağlayabileceğini dile getirmişti.

Metin Karabaş