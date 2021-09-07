Galatasaray 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpte sıra iç transfere geldi ve üç oyuncu için bu ay içerisinde somut adımlar atılacak.

G.SARAY'DAN İÇ TRANSFER HAMLESİ

Marcao'yu affeden sarı- kırmızılı kulüp, olayın mağduru Kerem Aktür- koğlu'nun da gönlünü alacak. 900 900 bin TL garanti parayla Galatasaray'ın en az kazanan ismi olan Kerem'in sözleşmesine zam yapılacak.

KEREM'İN ÜCRETİ 4 MİLYON TL OLACAK

Ücreti 4 milyon TL seviyesine çekilecek genç oyuncunun kontratına 20 milyon Euro üzerinde serbest kalma maddesi koyulacak.

LUYİNDAMA STRATEJİSİ

Marcao'nun ligde cezasının sürmesiyle stoperde oynamaya devam edecek olan Luyindama'ya ise stratejik davranılacak. Kongolu stoperin bir yıl kalan sözleşmesi benzer mali şartlarda 2 yıl uzatılmaya çalışılacak ve sezon sonu serbest kalması önlenecek.

LUYİNDAMA'NIN DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO'YA YÜKSELDİ

Geçtiğimiz sezonun başında 200 bin Euro piyasa değeri olan oyuncu, geride kalan sürede değerini katlayıp 3.5 milyon Euro'ya ulaştı. (Sabah)