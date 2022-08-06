Galatasaray sosyal medya hesaplarından taraftarı heyecanlandıran paylaşım geldi. Transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda taraftar yeni 6 numarayı merakla beklerken kulüp sosyal medya hesaplarından sürpriz paylaşım geldi.

Galatasaray hesaplarından bu sabah Yunus Akgün'ün uçak şeklindeki sevinci paylaşıldı. Bu günaydın paylaşımı "Torreira geliyor" şeklinde yorumlandı.

Torreira bugün geliyor!

Arsenal'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Urugaylı futbolcunun transferi tamamlandı. Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu transferi bitirmek için bizzat İtalya'da bulunuyordu. Ulaşılan bilgilere göre 26 yaşındaki orta saha akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gelecek.

Ayrıca Galatasaray'ın Lucas Torreira transferini bugün KAP'a bildirmesi bekleniyor.

İşte Galatasaray'ın yaptığı günaydın paylaşımı...







